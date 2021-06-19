انتهاء اليوم الأول بامتحانات الثانوية الأزهرية

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فى اطار اهتمام قيادات المنطقة الأزهرية بشمال سيناء بامتحانات الشهادة الثانويه الأزهرية التى بدأت اليوم .. قام محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بتفقد عدد من لجان الامتحانات فى بئر العبد ورابعة للتأكد من انتظام الامتحانات وحسن سير اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل كل لجنة وتعقيمها قبل دخول الطلاب ، وذلك بحضور كل من : الدكتور على القزاز والدكتور ضياء الحق أبو بكر من متابعى قطاع المعاهد الأزهرية بشمال سيناء .

وأكد مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب على توفير الهدوء داخل اللجان ، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية .. كما أن الهدوء والأمن يسودان داخل وخارج مقار اللجان .

كما تفقد مراكز الأسئلة بإدارة بئر العبد ووجه إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الموجهة من قطاع المعاهد الأزهرية دون أى تراخ .

وأشار الى أن الامتحانات فى اليوم الأول كانت فى مادة الفقه لطلاب القسم العلمى .. حيث أداها 174 طالبا وطالبة من خلا 8 لجان ، ولم تتلق غرفة العمليات فى المنطقة أية شكاوى تتعلق بمستوى الامتحان أو أى حالات اشتباه لفيروس كورونا المستجد ، وأن جميع اللجان قد أتمت اليوم الأول بسهولة ويسر .