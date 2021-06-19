أخبار عاجلة

الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات -
البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة كورونا -
الحكومة السعودية تصدر 8 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها -
صندوق النقد: ديون السودان ستهبط إلى 6 مليارات دولار من نحو 57 مليار حاليًا -
تركيا تسجل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي -
طارق الشناوي يناقش «ع السلم» في معهد جوته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

منها تشجيع المراهقات على الفجور .. 5 اتهامات تواجه حنين حسام و مودة الأدهم

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرف على الاتهامات الموجهة ل"فتاتى التيك توك " مودة الادهم وحنين حسام ، و3 آخرين، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر» قبل اصدار الحكم عليهم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة لمودة الادهم وحنين حسام فتاتي التيك توك تهم

جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية «الاتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

1-الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع.

2-الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر،

3-ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

4-تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة

جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية «الاتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

5-نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

كانت المحكمة الجلسة الماضية حددت جلسة الغد للنطق بالحكم على المتهمتان حنين حسام ومودة الادهم فى اتهامهما فى الاتجار بالبشر .وتغيبت حنين حسام عن حضور جلسات محاكمتهما ،وأصدرت المحكمة قرارا بضبطها واحضارها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش

الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش

«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى

«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى

«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات

«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات