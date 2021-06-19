منها تشجيع المراهقات على الفجور .. 5 اتهامات تواجه حنين حسام و مودة الأدهم

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تعرف على الاتهامات الموجهة ل"فتاتى التيك توك " مودة الادهم وحنين حسام ، و3 آخرين، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر» قبل اصدار الحكم عليهم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة لمودة الادهم وحنين حسام فتاتي التيك توك تهم

جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية «الاتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

1-الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع.

2-الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر،

3-ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

4-تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة

جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى قضية «الاتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

5-نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

كانت المحكمة الجلسة الماضية حددت جلسة الغد للنطق بالحكم على المتهمتان حنين حسام ومودة الادهم فى اتهامهما فى الاتجار بالبشر .وتغيبت حنين حسام عن حضور جلسات محاكمتهما ،وأصدرت المحكمة قرارا بضبطها واحضارها