تحطم طائرة إيرانية تحمل صندوق اقتراع في جنوب غرب البلاد

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تحطمت طائرة مروحية إيرانية كانت تحمل صندوق اقتراع للانتخابات لنقله من منطقة احمد فدالة الوعرة إلى مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وأعلن محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي، أن الحادث الذي وقع قرب مدينة دزفول، أسفر عن مصرع شخص واصابة 11 آخرين.

وأشار المسؤول الإيراني أن حالة جميع الجرحى، الذين نقلوا إلى المستشفى أغلبهم متدهورة.

وفاز السيد إبراهيم رئيسي بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم: ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر على زاده.