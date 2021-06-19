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أدي لتزاحم رهيب.. طلب إحاطة حول الطرق البدائية للتقديم لوظائف هيئة الطاقة النووية

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أدي لتزاحم رهيب.. طلب إحاطة حول الطرق البدائية للتقديم لوظائف هيئة الطاقة النووية أدي لتزاحم رهيب.. طلب إحاطة حول الطرق البدائية للتقديم لوظائف هيئة الطاقة النووية

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تقدمت النائبة مرثا محروس،عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الإحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه إلى المنهدس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تفسير ماحدث عقب إعلان هيئة الطاقة النووية عن عدد من الوظائف، وأشارت النائبة إلى أن طريقة التقديم اليدوية البدائية هي تجاهل لقرارات رئيس مجلس الوزراء المتتالية، بشأن تقليل الزحام لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 وتجاهل مجهودات الدولة المصرية في تفعيل حوكمة الوزارات والبوابات الالكترونية للوزارء، مؤكدة أن التقديم اليدوي ساعد في زحام كبير إضافة إلى توافد كل محافظات الجمهورية للتقديم في صعوبة بالغة بدل من تعزيز ثقافه استخدام المنصات الالكترونية للتسهيل على المواطنين.

وأضافت محروس: في ظل الحوكمة وفي ظل تحديث البنية المعلوماتية الدولة المصرية، هل يعقل استمرار سحب الأوراق من مكتب الوزارة والازدحام؟، أم الأولى أن يكون التقديم عبر موقع المصرية.

ولفتت النائبة إلى أن هيئة الطافة النووية تجاهلت قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم ميدان رابعة العدوية إلى ميدان الشهيد هشام بركات النائب العام المغدور به من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وهي ساقطة يجب محاسبة القائمين عليها بشده.

المصرى اليوم

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