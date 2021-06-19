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عربية النواب: صحوة عربية لمساندة في قضية سد النهضه

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عربية النواب: صحوة عربية لمساندة مصر في قضية سد النهضه عربية النواب: صحوة عربية لمساندة في قضية سد النهضه

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن التوافق العربى الكامل للتحرك نحو مجلس الامن بداية لصحوة ورؤية عربية موحدة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه الامة العربية.

وقال «أباظة» في بيان له إن الاجتماع الوزارى العربى غير العادى الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة واعتمد قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث يتطلب من مجلس الامن الاسراع في اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تكفل قيامه بمسئولياته التاريخية تجاه ملف سد النهضة لمواجهة التعنت الاثيوبى.

وقال النائب انه من المعروف أن مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين مؤكداً أنه لا توجد اخطر من قضايا المياه وفى مقدمتها ملف سد النهضة تهديداً للأمن والسلم الدوليين مطالباً من مجلس الامن سرعة التدخل للحفاظ على الامن والسلم الاقليمى والدولى

المصرى اليوم

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