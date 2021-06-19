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وزير الإسكان: ٣٠ شركة عقارية توفق أوضاعها وفقا للمخطط الجديد للساحل الشمالي الغربي

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وزير الإسكان: ٣٠ شركة عقارية توفق أوضاعها وفقا للمخطط الجديد للساحل الشمالي الغربي وزير الإسكان: ٣٠ شركة عقارية توفق أوضاعها وفقا للمخطط الجديد للساحل الشمالي الغربي

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قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن ٣٠ شركة عقارية انتهت من إجراءات تقنين أوضاعها طبقا للمخطط الجديد لمنطقة الساحل الشمالى الغربى بعد انتقال ولايته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولة بمدينة العلمين الجديدة إلى أن هذه الشركات فى طريقها للحصول على القرار الوزارى واستخراج التراخيص لبدء الانشاءات.

وتابع ان ١١٠ شركة تقدمت باوراقها إلى اللجنة المشكلة لدراسات ملفات الأراضى وجاري حاليا التعامل مع باقى الملفات والانتهاء من دراستها فى أقرب وقت.

المصرى اليوم

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