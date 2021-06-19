تواصل فتح معبر رفح البري لاستقبال الحالات الإنسانية وإدخال المساعدات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم السبت، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء، لإدخال المساعدات واستقبال الحالات الانسانية بالرغم من العطلة الأسبوعية.

وأشارت المصادر الى استمرار العمل بالمعبر اليوم بالنسبة للمساعدات والحالات الانسانية بناء على موافقة السلطات المصرية تيسيرا على الأشقاء الفلسطينيين.

يذكر أنه تم فتح المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات.

كما يذكر أيضا أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية والصعبة فى أى وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.