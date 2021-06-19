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أول تصريح لـ «إبراهيم رئيسي» عقب إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية

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أول تصريح لـ «إبراهيم رئيسي» عقب إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية أول تصريح لـ «إبراهيم رئيسي» عقب إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية

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أعرب الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، عن أمنيته بأن يكون محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه.

وقال رئيسي في أول تصريح له بعد الإعلان عن انتخابه رئيساً لإيران: «سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم».

ودعا رئيسي جميع الخبراء والمفكرين لتقديم وجهات نظرهم القيمة

من جهته قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي: أبارك للفائزين في الانتخابات الرئاسية والبلدية وأؤكد على ضرورة التزامهم بمسؤولياتهم حسب الدستور

وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: إن «رئيسي» حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية.

وحصل منافسو رئيسي الثلاثة حصدوا معا 17.8 مليون صوت.

وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية: إن رئيسي حصل على 62% من الأصوات مقابل 11 % لأقرب منافسيه محسن رضائي.

المصرى اليوم

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