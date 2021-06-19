أخبار عاجلة

الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات -
البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة كورونا -
الحكومة السعودية تصدر 8 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها -
صندوق النقد: ديون السودان ستهبط إلى 6 مليارات دولار من نحو 57 مليار حاليًا -
تركيا تسجل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي -
طارق الشناوي يناقش «ع السلم» في معهد جوته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

58 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

Print
58 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة 58 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتهاء أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة وسط حالة من الهدوء والالتزام بتطبيق كافة الاجرءات الاحترازية.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق خلال الفترة الماضية رفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية والوحدات المحلية، وإنهاء استعدادات واجراءات تأمين اللجان وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات.

وأكد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وإرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات وإتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية يبلغ ٥٧٦٩١ طالب منهم ٣٩٥٦٣ بالتعليم الصناعى و٦٧٤٦ بالتعليم الزراعيو١١٢١٥ بالتعليم التجاري و١٦٧ بالتعليم الفندقي يؤدون امتحاناتهم بعدد ١٩٨ لجنة بالإضافة إلى لجنتين للصم وضعاف السمع بهما ٦١ طالب وطالبة.

ويناشد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم التجمع والازدحام امام لجان الامتحانات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وابنائهم الطلاب متمنين لجميع ابنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش

الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش

«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى

«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى

«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات

«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات