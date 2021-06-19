محافظ الشرقية يتفقد لجان إمتحانات الدبلومات الفنية

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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمدارس مدينة الزقازيق، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال، وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

بدأت جولة المحافظ بتفقد لجان مدرسة الثانوية الفندقية بمدينة الزقازيق، والتي تضم 6 لجان إمتحانية تستوعب 95 طالب وطالبة، فضلاً عن لجنتين تجارة متقدمة نظام 5 سنوات تستوعب 37 طالب وطالبة، وذلك لمتابعة سير انتظام الامتحانات التحريرية والتي بدأت اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

أكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وانتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، لافتا إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب، بالتعاون بين هيئة التامين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.

توجه محافظ الشرقية يرافقه سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ،ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول الزقازيق، لتفقد لجان امتحانات الثانوي الصناعي نظام ال 3 سنوات، والمنعقدة بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين، والتي تضم 16 لجنة إمتحانية تستوعب 232 طالب وطالبة، وذلك لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول بها.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

ومن جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2020-2021 م لجميع النوعيات «تجاري – صناعي – زراعي- فندقي»، يبلغ 70 ألف و230 طالب وطالبة ،مقسمين إلى 34 الف و274 طالب وطالبة بالثانوي التجاري، و29 ألف و973 طالب وطالبة بالثانوي الصناعي، و5 آلاف و889 طالب وطالبه بالثانوي الزراعي، و94 طالب وطالبة بالثانوي الفندقي، وذلك أمام 288 لجنة على مستوي المحافظة مقسمين إلى 148 لجنه للتعليم التجاري والفندقي، و117 لجنة للتعليم الصناعي و23 للتعليم الزراعي.