حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن غلق مقهي مخالف بقرية ميت أبوعلى، ومصادرة ٨ شيش وتحرير محضر بالمخالفة .

كما تم تغريم ١٠ من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية، فضلا عن رفع ٤٤ حالة إشغال متنوعه أمام المحال التجارية والطرق العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بشن حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وفتح الطريق لعبور السيارات والمواطنين، أسفرت الحملات عن رفع الباعه الجائلين من أمام سور إدارة الري والكوبري الجديد، ومسجد البحر، ومن أمام مكتب البريد وبنك القاهرة، وميدان العروبة وميدان الشهداء.