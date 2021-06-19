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تنفي تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح بالمنازل

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الحكومة تنفي تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل تنفي تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح بالمنازل

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انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء، بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

وأوضحت أنه يتم إرسال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، لتقديم التطعيم المنزلي بلقاحات فيروس كورونا للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة مجاناً دون تحصيل أي رسوم، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستقبل كافة طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح (www.egcovac.mohp.gov.eg)، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

وفي سياق متصل، تم تخصيص 27 مركزًا من ضمن المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، كنقاط انطلاق رئيسية لتوفير خدمات تلقي اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة، حيث يتم تعديل أماكن تلقي اللقاحات المحددة لهم على المنظومة الإلكترونية تلقائياً من مراكز التطعيم المختلفة إلى المراكز الخاصة بتوفير اللقاحات بالمنازل، وإرسال قائمة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على اللقاح بالمنازل لمديري المراكز للتواصل مع المواطنين لتوفير اللقاح بالمنزل لهم.

وذلك بعد تقييم حالتهم الصحية، وتتمثل فئة المواطنين غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير لقاح فيروس كورونا لهم بالمنازل في (المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش- مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة- مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية- مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي- مرضى التصلب المتعدد MS- مرضى الوهن العضلي).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02).

المصرى اليوم

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