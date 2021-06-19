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الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة كورونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
الحكومة السعودية تصدر 8 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
صندوق النقد: ديون السودان ستهبط إلى 6 مليارات دولار من نحو 57 مليار حاليًا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
تركيا تسجل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
طارق الشناوي يناقش «ع السلم» في معهد جوته
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
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فيديو اليوم السابع
توقعات بارتفاع مصانع الأدوية في مصر لأكثر من 190 مصنع خلال عام
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 19 يونيو 2021 01:50 مساءً
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