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الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة كورونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
الحكومة السعودية تصدر 8 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
صندوق النقد: ديون السودان ستهبط إلى 6 مليارات دولار من نحو 57 مليار حاليًا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
تركيا تسجل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
طارق الشناوي يناقش «ع السلم» في معهد جوته
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:20 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اختبار ناجح لـ صاروخ تركي مضاد للسفن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 19 يونيو 2021 01:46 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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