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مقتل المتهم ببيع المخدرات عبر بث مباشر في فيسبوك خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة

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مقتل المتهم ببيع المخدرات عبر بث مباشر في فيسبوك خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة مقتل المتهم ببيع المخدرات عبر بث مباشر في فيسبوك خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة

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لقي عنصر اجرامي شديد الخطورة، مصرعه السبت على خلفية تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية بقرية السمطا بمركز دشنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد مدير أمن قنا، اخطارا، بمصرع «فرج .ا» هارب من تنفيذ العديد من الأحكام الجنائية، والمتهم بنشر لبيع المواد المخدرة عبر فيسبوك، متزعما أنها تعالج كورونا.

كان عدد من رواد السوشيال ميديا، تداولوا فيديو لشاب صعيدي يروج لتجارته في المخدرات ويعلن ان ظهور الكورونا هو السبب الرئيسي الذي دفعه لهذه التجارة .

ووفقا للفيديو فإن الشاب يبدو من لهجته أنه من أهل الصعيد ويمسك في يده سلاح آلي وإلى جواره سلاح آخر وبدأ يروج لتجارته في المخدرات لمواجهة .

وأدلى الشاب أثناء حديثه في الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها «حشيش، بانجو، أقراص مخدرة» ولم يكتف بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة والتهليب.

وأنهى صاحب الفيديو كلامه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان اختبائه وتم إرسال قوات من الأمن المركزى ومباحث مركز دشنا ضمت الرائد عمرو الشريف رئيس المباحث بإشراف اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية وبمجرد وصول القوات لمكان اختبائه بادرهم بإطلاق النيران فبادلوه النيران مما أدى إلى مصرعه متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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