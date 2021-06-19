بسبب خلافات الشراكة.. ضبط 4 متهمين بسرقة محل أدوات منزلية في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، السبت، من ضبط 4 متهمين بسرقة محل أدوات منزلية بمنطقة المقطم، تبين من التحريات سابقة وجود شراكة بين أحد المتهمين والمجني عليه «مالك المحل» ووجود خلافات مالية بينها، وأنه استعان بالآخرين لارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغًا من صاحب محل أدوات منزلية، باكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة كمية من الأدوات المنزلية تقدر قيمتها بحوالي مليوني جنيه، ومجموعة من المكتبات الخشبية المُستخدمة في عرض المنتجات، وخزينة بداخلها مجموعة من الأوراق، من داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بالقاهرة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة وجود شراكة بينه وبين المجني عليه في مجال تجارة الأدوات المنزلية ورفض الأخير تسليمه مستحقات ماليه له «أرباح» عقب فض الشراكة بينهما، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتويات المحل ملك المجنى عليه.

وأضاف أنه استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وتمكنوا من الدخول للمحل عقب «كسر القفل»، والاستيلاء على المسروقات وتحميلها على سيارتين «تم ضبطهما»، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط جميع البضائع المستولى عليها داخل مخزن ملك أحد المتهمين بدائرة القسم.

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها «مغلقة وبداخلها الأوراق المستولى عليها» بمكان إخفائها بمسكن صديقه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة والذي أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.