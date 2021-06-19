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دمهم بيجرى فى عروقنا .. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء

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دمهم بيجرى فى عروقنا .. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء دمهم بيجرى فى عروقنا .. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء

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نظمت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة بمعسكر قوات أمن شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .

المصرى اليوم

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