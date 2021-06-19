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حملة أمنية على قرية الحجرات بـ قنا لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

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حملة أمنية على قرية الحجرات بـ قنا لضبط العناصر الإجرامية والهاربين حملة أمنية على قرية الحجرات بـ قنا لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن إستهدفت قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 5 قطع سلاح نارى بحوزة 5 متهمين وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ حكم قضائى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

يأتى ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

المصرى اليوم

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