«المسطحات المائية» تشن حملات تفتيشية لضبط المخالفات

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

تمكنت الحملات في مجال حماية الثروة الزراعية من ضبط 5 مصنع وشركة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 192٫75 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالفيوم.

كما تم ضبط قضية محل جزارة بمضبوطات بلغت 351 كيلو جرام لحوم بدون بيانات ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالقليوبية.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط 12 منشأة صناعية عدم وجود شهادات صحية وسجل بيئى بالقليوبية.

كما تم ضبط 56 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الفيوم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.