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في استجابة فورية.. «الحماية المدنية» تساعد سيدة بعد احتجازها داخل مسكنها

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في استجابة فورية.. «الحماية المدنية» تساعد سيدة بعد احتجازها داخل مسكنها في استجابة فورية.. «الحماية المدنية» تساعد سيدة بعد احتجازها داخل مسكنها

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تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من مساعدة سيدة محتجزة بمسكنها وعدم قدرتها على الخروج من إحدى غرف مسكنها نتيجة كسر مقبض باب الغرفة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المواطنين يفيد إستغاثة والدته المقيمة بمفردها بإحدى العقارات من عدم قدرتها على الخروج من إحدى غرف مسكنها وإحتجازها نتيجة كسر مقبض باب الغرفة، وأن باب الشقة الحديدى مغلق بالمزلاج من الداخل .

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالإسماعيلية والتوجه لمحل إقامة السيدة، وتمكنت القوات من فتح باب مسكنها وإخراجها .

ولاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء المواطنة، وتقدمت بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

المصرى اليوم

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