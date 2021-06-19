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أبوالغيط يهنئ جوتيريش على انتخابه لولاية ثانية

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أبوالغيط يهنئ جوتيريش على انتخابه لولاية ثانية أبوالغيط يهنئ جوتيريش على انتخابه لولاية ثانية

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وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رسالة تهنئة إلى انطونيو جوتيريش بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة أن ابوالغيط أعرب في تهنئته عن عن تقديره للشراكة متعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وتطلعه لمواصلة العمل والتشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

وأضاف المصدر أن ابوالغيط عبر في رسالته عن أطيب تمنياته لجوتيريش بالتوفيق والنجاح وخاصة في ظل الظروف الدولية الدقيقة المليئة بالتحديات.

المصرى اليوم

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