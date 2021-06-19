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مسافة أمان وكمامات.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة المصرية اليابانية (صور)

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بدأت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة، اليوم السبت، وسط ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات.

وجرت الامتحانات وسط التزام تام بالتدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

ووجه الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة، عمداء الكليات بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير المدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأكد «ندا» على انه يتم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.

مسافة أمان وكمامات واقية .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية (صور)
مسافة أمان وكمامات واقية .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية (صور)
مسافة أمان وكمامات واقية .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية (صور)
مسافة أمان وكمامات واقية .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية (صور)
مسافة أمان وكمامات واقية .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية (صور)
مسافة أمان وكمامات واقية .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية (صور)

المصرى اليوم

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