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زار الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلفه الفائز بالانتخابات الرئاسية سيد ابراهيم رئيسي لتهنئته بالفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الـ 13، وذلك في مقر السلطة القضائية التي يرأسها رئيسي.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا جمال عارف عن فوز السيد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بعد فرز 90 % من اصوات الناخبين، مضيفا أنه حصل على 17 مليون و800 الف صوت من اجمالي 28 مليون و600 الف صوت.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم: ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر على زاده.