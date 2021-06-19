سموحة يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

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يعود اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه إلى استئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى فى تمام الخامسة مساءا وذلك استعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام .

وأغلق الجهاز الفنى لسموجه ، صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت، على استاد الدفاع الجوى بالجولة ال 26 لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بثلاثية نظيفة، وأضاع "الموج الأرزق" العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة، فريق الإسماعيلى فنيا خلال الساعات الجارية، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 للمسابقة فى الأسكندرية.

ويرغب سامى فى معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى الدراويش،و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.

وأبدى المدير الفنى لفريق سموحه اريتاحه الشديد للمستوى الفنى الذى ظهر عليه لاعبيه خلال مباراة بيراميدز التى قدم الفريق فيها أداءا قويا بالإضافة إلى سعادته الكبيرة بمستوى محمود عزت العائد للمشاركة بعد فترة من الغياب الطويل لظروف الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المباريات فترة طويلة.

وأضاف المدير الفنى أن مواجهة الإسماعيلى القادمة فى الدورى ستكون شرسة للغاية خصوصا فى ظل الأداء القوى الذى يقدمه الدراويش منذ قدوم إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، اضافة إلى رغبة كل فريق فى مواصلة سلسلة الإنتصارات بالدورى العام .

على جانب أخر استعاد سموحه جهود كلا من محمود البدرى وشريف رضا ورجب نبيل بعد انتهاء الإيقاف ولكن حتى الآن لم يحدد الدولى السودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن موعد عودته من السودان.

ويحتل سموحه المركز الرابع فى بطولة الدورى العام برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثانى الذى يحاول سموحه المنافسه عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد.