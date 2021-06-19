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"التصاميم الهندسية".. الخيار الأمثل للبناء الذاتي

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بمزايا تنافسية.. وأسعار أقل 300% عن السوق

تقدم خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر موقع وتطبيق برنامج "سكني"، مزايا تنافسية غير موجودة في السوق بأسعار أقل بأكثر من 300% ضمن مخططات تنفيذية متكاملة تُناسب البيئة المحلية وبخيارات متنوعة تلبي كل الرغبات.

يأتي ذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان؛ بهدف تسهيل التملك للوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتتيح خدمة التصاميم الهندسية، تسهيلات غير محدودة للأسر الراغبة في البناء الذاتي ضمن مجموعة من التصاميم التي يتجاوز عددها 35 تصميمًا تنفيذيًّا متكاملًا، بالشراكة مع نخبة من مكاتب التصميم المعماري والمصممين السعوديين المستقلين، بأسعار تتراوح ما بين 7- 9 آلاف ريال للتصميم.

وتعتبر هذه الأسعار أقل من السوق بما لا يقل عن 300%؛ إذ تبدأ الأسعار في السوق من 50 ألف ريال وتزيد بحسب مساحة الأرض.

ويتميز كل تصميم بتضمنه مخططات تنفيذية للهيكل الإنشائي، والمعماري، وتمديدات التكييف، وواجهات المباني، والتصميم الداخلي، وتمديدات الكهرباء والصرف الصحي، والحدائق، مع إمكانية التعديل عليها لتمكين الأسر السعودية من الحصول على تصاميم مبتكرة للوحدات السكنية، ضمن جودة عالية وأسعار مناسبة يقدّمها مصممون من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

وتساهم التصاميم النموذجية التي يقدّمها برنامج "سكني" في اختصار الوقت والجهد والمال على المواطنين الراغبين في البناء الذاتي؛ بما يسهم في تحسين النمط العمراني للمساكن ضمن تصاميم عصرية، ورفع جودة التصاميم المستخدمة في السوق؛ مما يضفي لمسة جمالية بأفكار جيدة على المشهد الحضري في الأحياء السكنية الجديدة وتحسين جودة الحياة.

وتوفر خدمة "التصاميم الهندسية" فرص عمل للشباب السعوديين في قطاع الهندسة المعمارية والتصميم والبناء؛ مما يزيد من العوائد الاقتصاد ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، ويزيد من مشاركة المرأة السعودية من مصممات معماريات ومهندسات، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص اللازمة عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، مثل: إصدار رخص البناء والمقاول المعتمد.

ويمكن الاطلاع على التصاميم المتاحة عبر تطبيق "سكني" والموقع الإلكترونية https://sakani.housing.sa/ ضِمن إجراءات سهلة وميسرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل بالرياض وجدة والخبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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