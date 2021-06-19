أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الإطاحة بخلايا نائمة وممولة لـ"داعش" في كركوك شمالي العراق

Print

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم السبت، بإن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وأضافت الخلية، أن عملية إلقاء القبض تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، منوهة إلى أن الإرهابيين يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في )، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك.

وأكدت، تم تدوين أقوال الإرهابيين "ابتدائيا وقضائيا" بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

وتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى شمالي العراق، الأربعاء الماضي 16 حزيران/يونيو، بعد استحصال الموافقات القضائية، و"بعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على 8 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة، عَمل جميعهم بمفارز أمنية، ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة".

وفي كركوك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء الماضي، إلقاء القبض على 6 من عناصر تنظيم "داعش" في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 من الإرهابيين البارزين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب) ذلك لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليهم هم من الداعمين لداعش لوجستيا من وقود ومواد غذائية، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الإرهابية، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة

جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة

روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية