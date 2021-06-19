محافظ أسوان : استلام 130 ألف طن قمح محلي حتى الآن

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين الجهود المبذولة لإستلام صوامع وشون وبنكر كميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالي 2021 حيث وصل إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن إلى 130 ألف طن وذلك منذ بداية موسم التوريد في إبريل الماضى وخاصة أن أسوان كانت أولى المحافظات في التوريد نظراً لطبيعة الطقس الحار.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تعليمات مشددة لمسئولي مديريات التموين والزراعة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات على مستوى قري ومدن ومراكز المحافظة، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية أثناء عمليات الإستلام والفرز، والتأكد التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن التسليم من الصوامع والشون والبنكر، لافتاً إلى أنه متوقع زيادة الكميات الموردة من الأقماح عن المستهدف ليصل لنحو 145 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد بزيادة 80 % عن العام الماضى .