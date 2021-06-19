يورو 2020: إسبانيا ضد بولندا.. معركة انهاء الأزمة التهديفية

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يشهد استاد لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الأندلسية في إسبانيا مساء اليوم، ثاني مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وبولندا.

تاريخ المواجهات:

10 مواجهات جمعت بين المنتخبين، 8 منهم بشكل ودي.

عرف منتخب إسبانيا الفوز في 8 مواجهات، في حين فاز المنتخب البولندي بمواجهة وحيدة في عام 1980 بنتيجة 2-1.

هذه هي أول مواجهة بينهما في بطولة دولية كبرى، لكن سبق وأن تواجها رسميًا مرتين في عام 1959 خلال التصفيات المؤهلة ليورو 1960 (فازت إسبانيا ذهابًا وإيابًا).

مفاتيح اللعب:

بعد المباراة الأولى ضد منتخب السويد، وضحت مشكلة المنتخب الإسباني بأن الشق الهجومي سيكون أكبر عدو لرجال المدرب لويس إنريكي في البطولة الحالية.

لم تكن صناعة الفرص مشكلة على الإطلاق للفريق المليء بالعديد من المواهب الشابة مثل داني أولمو وفيران توريس، كذلك عناصر قوية في وسط الملعب مثل رودري وكوكي وتياجو، لكن انهاء الفرص للفريق هو ما مثل لهم مشكلة في المباراة الأولى، لكن قد تنفرج ازمة التهديف للمهاجم ألفارو موراتا الليلة.

في الجانب الأخر، خسر رجال المدرب البرتغالي باولو سوزا المباراة الأولى ضد منتخب سلوفاكيا، لذلك هم يعلمون ان خسارة المباراة الثانية تعني بنسبة كبيرة نهاية المشوار للمنتخب البولندي في البطولة.

سيكون روبرت ليفاندوفسكي هو أمل الكرة البولندية في الخروج بشيء الليلة ضد دفاع المنتخب الإسباني قليل الخبرة، حتى وأن كان المهاجم المميز يعاني كثيرًا مع منتخب بلاده في المواعيد الكبرى.

هل تعلم أن:

- منتخب إسبانيا فاز بـ 6 من أخر 7 مواجهات ضد المنتخب البولندي (تعادلا في 1).

- منتخب إسبانيا فشل في التسجيل في مباراتين من أخر 3 مباريات دولية لعبها، وهو نفس العدد الذي فشل في التسجيل فيه خلال 51 مباراة دولية سابقة.

- روبرت ليفاندوفسكي سجل مرتين فقط من أصل 35 تسديدة سددها مع المنتخب البولندي في البطولات الدولية الكبرى (مونديال / يورو).

- أخر هدف سجله ليفاندوفسكي مع المنتخب البولندي ضد منتخب مصنف ضمن ال10 الأوائل لتصنيف الفيفا كان ضد منتخب البرتغال في اكتوبر 2016.

- ألفارو موراتا سجل 3 من أخر 4 أهداف سجلها المنتخب الإسباني في اليورو.