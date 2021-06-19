محافظ دمياط تستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى زيارته الميدانية

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استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، وفد اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدمياط، وعددا من القيادات التنفيذية للمحافظة.

ورحبت الدكتورة منال عوض، بالوفد البرلماني، خلال زيارته، وأكدت على التعاون الجاد والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت: «يمكننا عن طريق لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نستطيع عرض مشاكلنا من أجل إيجاد الحلول، وفي الوقت ذاته نتقبل أي نقد من أجل تحسين الأداء وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية».

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بعد تطويرها، وموقف عزب النهضة للنقل داخلي، ومشروع إنشاء مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بشطا.

كما تتفقد اللجنة سوق الجملة بشطا، وموقف شطا (موقف نقل خارجي)، وكذلك المجزر القديم بشطا.

وستزور اللجنة بزيارة مدينة رأس البر، وتفقد السوق الحضاري بشارع 51، وكورنيش البحر بشارع 51، تفقد عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين بشارع 51، وتفقد السوق الحضاري بشارع 33.

يشارك في الزيارة، النواب، محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب أمل زكرياو، إيمان الألفي، ومحمود البرعي، ومحسن أبوسمنة، وأسامة الأشموني، ومحمد طلبة عبدالسلام.