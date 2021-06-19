الشرطة فى خدمة الشعب ..قوات الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لسيدة مريضة تقيم بمفردها

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فى لفتة أنسانية إستجابت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة لسيدة مريضة تقيم بمفردها بمنطقة مصر القديمة وقدم لها المساعدة وكانت شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من إحدى السيدات مريضة وتقيم بمفردها داخل منزلها الكائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بعدم قدرتها على الحركة وتحتاج للمساعدة.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة السيدة المذكورة ، وتم تقديم كافة سُبل المساعدة اللازمة لها وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء المواطنة ، وتقدمت بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة