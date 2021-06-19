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يورو 2020 البرتغال ضد ألمانيا..حامل اللقب يأمل في ايقاف السجل السيء ضد الماكينات

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يورو 2020 البرتغال ضد ألمانيا..حامل اللقب يأمل في ايقاف السجل السيء ضد الماكينات يورو 2020 البرتغال ضد ألمانيا..حامل اللقب يأمل في ايقاف السجل السيء ضد الماكينات

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يشهد ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية مساء اليوم، ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بـ كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي ستجمع بين منتخب البرتغال، حامل لقب يورو 2016، ومنتخب ألمانيا.

تاريخ المواجهات:

على الرغم من التاريخ الكبير للمنتخبين، إلا أنهما تواجها في 18 مباراة فقط.

يعتبر الألماني من أكثر المنتخبات تعقيدًا لنظيره البرتغالي، فأكثر من 50% من مواجهات الطرفين انتهت بفوز الماكينات (10)، في حين تعادلا في 5، وفاز برازيل أوروبا في 3 مناسبات فقط.

مفاتيح اللعب:

يمتلك المدرب فيرناندو سانتوس واحدة من أقوى قوائم المنتخب البرتغالي على مدار التاريخ، وقد اظهر العمق الذي لديه في الفريق الحالي عندما تخطى المنتخب المجري العنيد بفضل التبديلات التي اجراها ونجحت في قلب المباراة خلال الدقائق ال10 الأخيرة.

كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لليورو، سيكون ابرز الأسماء الليلة، ومعه سيكون ديوجو جوتا وبيرناردو سيلفا ومن خلفهم برونو فيرنانديز، ومن على مقاعد البدلاء سيكون هناك رافا سيلفا الذي صنع هدفين في المباراة الماضية ضد منتخب المجر.

في الجهة الأخرى، يعلم المدرب يواكيم لوف ان خسارة مباراة الليلة ستعقد من حظوظ الإستمرار في البطولة، ولذلك سيعتمد على عناصر خط الوسط، توني كروس وإيلكاي جوندوجان في التحكم في نسق اللعب، ودعم الشق الهجومي للفريق المكون من توماس مولر وسيرجي جنابري وكاي هافيرتز، بجانب اسماء هجومية قوية اخرى من مقاعد البدلاء مثل تيمو فيرنر وليروي ساني.

هل تعلم أن:

- مباراة الليلة ستكون المواجهة الرسمية رقم 8 على التوالي التي تجمع بين المنتخبين.

- منتخب ألمانيا فاز بجميع المباريات ال4 الأخيرة التي جمعته بالمنتخب البرتغالي، وأخرهم الفوز الساحق في مونديال 2014 (4-0).

- مباراة الليلة ستكون رابع مواجهة بين المنتخبين في كأس الأمم الأوروبية، بعد نسخة 1984 (تعادل سلبي) ونسخة 2000 (فوز البرتغال 3-0) ونسخة 2008 (فوز ألمانيا 3-2) ونسخة 2012 (فوز ألمانيا 1-0).

المصرى اليوم

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