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برعاية وزير الرياضة أقوي مسابقة للتصوير الصحفي في مهرجان العاصمة الرياضي

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برعاية وزير الرياضة أقوي مسابقة للتصوير الصحفي في مهرجان العاصمة الرياضي برعاية وزير الرياضة أقوي مسابقة للتصوير الصحفي في مهرجان العاصمة الرياضي

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في إطار الاحتفالات بثورة ٣٠ يونيو وبرعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ينظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية «ستريت وورك أوت»، بالاشتراك مع شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ضمن فعاليات مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي، المقرر يوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية مسابقة للتصوير الصحفي في فرعين.

الفرع الأول بعنوان «أفضل صورة للعاصمة الإدارية»
الفرع الثاني بعنوان «أفضل صورة لمنافسات الشارع واللياقة البدنية»ستريت وورك أوت«
التفاصيل:
الفرع الأول بعنوان «أفضل صورة للعاصمة الإدارية»
يتقدم المتسابق منذ إعلان هذه المسابقة بإرسال عدد ٥ صور عن العاصمة الإدارية الجديدة وحتي منتصف ليل الخميس 17-6-2021 على البريد الإلكتروني
egyptpressphoto@gmail.com
الفرع الثاني بعنوان «أفضل صورة لمنافسات ستريت وورك أوت»
يشارك المصور بنفسه في تغطية بطولة الجمهورية والمؤهلة لبطولة العالم بروسيا المقامة يوم السبت ١٩ يونيو ٢٠٢١ أثناء المهرجان، وسيسمح للمصورين تصوير ساعة من البطولة وبعد الإنتهاء مباشرة يرسل عدد ٥ صور ليتم تحكيمهم أثناء المهرجان وإعلان النتيجة في نفس اليوم.
ترسل الصور على البريد الالكتروني egyptpressphoto@gmail.com
أو تسلم باليد لأعضاء مكتب الشعبة المصورين المتواجدين بالحدث
شروط المسابقة:
يجب أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه
١-المسابقة مفتوحة لكل المصورين في من المحترفين والهواة.
٢- ترسل الأعمال بحجم لا يقل عن ٢ ميجابايت ولا يزيد عن ٥ ميجا بايت
٣-لا يسمح بأى توقيع على الصورة
٤- التعديلات المسموحة لا تزيد عن ضبط الإضاءة والقطع والألوان بدون حذف أو إضافة عناصر للصورة الأصلية.
الجوائز
شهادات تقدير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجوائز مالية لاصحاب المراكز الثلاثة الأولي في كل فرع من فرعي المسابقة.
لجنة التحكيم
١- الأستاذ والمصور الصحفي القدير حسام دياب
٢-الأستاذ والمصور الصحفي الكبير اسامة عبدالنبى
٣- الأستاذ والمصور الصحفي الكبير، ورئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين مجدى ابراهيم

المصرى اليوم

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