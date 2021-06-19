«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية (صور)

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انطلقت فعاليات امتحانات آخر العام للدبلومات الفنية ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي ) للعام الدراسي 2020 / 2021، السبت وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وأدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية.

وفي إطار حرص الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية،على متابعة انتظام سير العملية الامتحانية، قام اليوم بمتابعة لجنة العامرية الثانوية التجارية بنات بإدارة العامرية، ولجنة الحسين بن على الابتدائية بذات الإدارة، وشدَّد سعد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من استخدام أجهزة الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب واستخدام المطهرات ومواد التعقيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتعقيم اللجان يوميًّـا، كما شدَّد على حظر استخدام التليفون المحمول أو حيازته داخل اللجان .

وقال أن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ 24665 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 90 ) لجنة امتحانية منها ( 39 ) لجنة للتعليم الصناعي و( 45) لجنة للتعليم التجاري والفندقي وست لجان للتعليم الزراعي، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية لم تتلقى أي شكاوى.

وأوضح أن مديرية التعليم بالإسكندرية، انتهت من تجهيز 32 أستراحة بالإدارات التعليمية الثماني للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان منها 14 استراحة للسيدات و18 للرجال، وتم تجهيزها بما يليق بالمعلمين، وتم توفير سبل الراحة بها من الأسِرّة ومستلزماتها والمراوح والثلاجات ومبردات المياه وأجهزة التلفزيون والريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية .

كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة وغرفة عمليات مركزية بالمديرية للمتابعة الشاملة الامتحانات وتلقي الشكاوي وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء الامتحانات .

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)

24.6 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات فى مادة اللغة العربية .. و"عمليات التعليم": لا شكاوى (صور)