محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والسياحية

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والسياحية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، حتي تدخل تلك المشروعات الخدمة وتعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركة كهرباء الفيوم، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، ومسئولي مكتب العمران للإستشارات الهندسية.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإنه خلال الاجتماع تابع محافظ الفيوم سير العمل وآليات التنفيذ بعددٍ من المشروعات الخدمية بمدينة الفيوم، والتي تشمل «المشروع التجاري الترفيهي بكيمان فارس، ومشروع تطوير منطقة السواقي، وأعمال تأهيل حديقة المدينة، موجهاً بضرورة الاسراع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات لتدخل الخدمة في القريب العاجل لخدمة المواطن الفيومي.
وأوضح محافظ الفيوم، أن تلك المشروعات توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة الفيوم، حيث تضم هذه المشروعات مطاعم وكافتيريات، ومحال تجارية، ونادي صحي، وصالات ألعاب، وقاعات للأفراح، وأماكن ترفيهية، ومساحات خضراء، ومواقف لانتظار السيارات، ومنطقة بازارات، فضلاً عن مناطق ألعاب للأطفال، ومسرح مكشوف، وسينمات.
وأكد المحافظ، على سرعة تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مع ضرورة مراعاة البعدين الجمالي والبيئي عند التنفيذ، موضحاً أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد، بما يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.
ووجه «الأنصاري» كلاً من سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي الشبكات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، بمراجعة كافة الأعمال التي يجري تنفيذها بتلك المشروعات الخدمية أولاً بأول، لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً للمعايير والاشتراطات الهندسية المقررة، مشدداً على مراعاة إجراء مقايسات دقيقة، بتكاليف نقل بعض شبكات المرافق وتحويل مسارها، وتنفيذها على الوجه الأكمل لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على مدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.