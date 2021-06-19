محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والسياحية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والسياحية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، حتي تدخل تلك المشروعات الخدمة وتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ومتدربة البرنامج الرئاسيEPLP، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركة كهرباء الفيوم، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، ومسئولي مكتب العمران للإستشارات الهندسية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإنه خلال الاجتماع تابع محافظ الفيوم سير العمل وآليات التنفيذ بعددٍ من المشروعات الخدمية بمدينة الفيوم، والتي تشمل «المشروع التجاري الترفيهي بكيمان فارس، ومشروع تطوير منطقة السواقي، وأعمال تأهيل حديقة المدينة، موجهاً بضرورة الاسراع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات لتدخل الخدمة في القريب العاجل لخدمة المواطن الفيومي.

وأوضح محافظ الفيوم، أن تلك المشروعات توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة الفيوم، حيث تضم هذه المشروعات مطاعم وكافتيريات، ومحال تجارية، ونادي صحي، وصالات ألعاب، وقاعات للأفراح، وأماكن ترفيهية، ومساحات خضراء، ومواقف لانتظار السيارات، ومنطقة بازارات، فضلاً عن مناطق ألعاب للأطفال، ومسرح مكشوف، وسينمات.

وأكد المحافظ، على سرعة تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مع ضرورة مراعاة البعدين الجمالي والبيئي عند التنفيذ، موضحاً أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد، بما يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

ووجه «الأنصاري» كلاً من سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي الشبكات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، بمراجعة كافة الأعمال التي يجري تنفيذها بتلك المشروعات الخدمية أولاً بأول، لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً للمعايير والاشتراطات الهندسية المقررة، مشدداً على مراعاة إجراء مقايسات دقيقة، بتكاليف نقل بعض شبكات المرافق وتحويل مسارها، وتنفيذها على الوجه الأكمل لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على مدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.