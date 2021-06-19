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«أزهرية الإسكندرية» تحصد 7 مراكز جمهورية في شهادات القراءات (صور)

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حصدت منطقة الإسكندرية الازهرية، 7 مراكز جمهورية في مسابقة شهادات القراءات على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة حصدت عدة مراكز جمهورية في شهادات القراءات، وذلك تحت إشراف حنان عبدالمجيد مدير التعليم النوعي.

حيث حصلت الطالبة هبة أحمد حسنين على المركز الأول جمهوري على شهادة التخصص، كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف حسانين على المركز الثاني جمهوري في شهادة التخصص، كما حصلت الطالبة سعيدة ربيع محمد إبراهيم على المركز السادس في شهادة التجويد، وحصلت الطالبة سلوى محمد محمود على المركز السادس مكرر في شهادة التجويد، وحصلت الطالبة حنان أبوالخير رشدي على المركز العاشر في شهادة التجويد، وحصلت الطالبة غادة محمد عبدالرحمن على المركز العاشر مكرر في شهادة التجويد، كما حصل الطالب إبراهيم عبدالله دربالة على المركز الرابع كفيف في شهادة التجويد، وتتقدم المنطقة بخالص التهنئة والتقدير للطالبات والطلاب والأوائل وجميع الناجحين.

بالأسماء .. "أزهرية الإسكندرية" تحصد 7 مراكز جمهورية في شهادات القراءات (صور)
بالأسماء .. "أزهرية الإسكندرية" تحصد 7 مراكز جمهورية في شهادات القراءات (صور)
بالأسماء .. "أزهرية الإسكندرية" تحصد 7 مراكز جمهورية في شهادات القراءات (صور)
بالأسماء .. "أزهرية الإسكندرية" تحصد 7 مراكز جمهورية في شهادات القراءات (صور)

المصرى اليوم

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