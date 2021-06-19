مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعرض أفلام ورشة الرسوم المتحركة لكلية فيا الدنمارك

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شهدت فعاليات الليلة الرابعة من الدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي عرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة نتاج ورشة الرسوم المتحركة لكلية فيا الدنمارك وهي افلام مشاريع تخرج انتاج عام 2020 -2019 عرض أول في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

حيث تم عرض كل من فيلم «حيوانات» إخراج تيوس انجار، فيلم إنقطاع إخراج إينزكريستينا بالداكينو، فيلم «تعديل» إخراج ميكيل باتيفيلد، عمق السمكه الصغيرة إخراج اوجست نيكلاسين، فيلم لا تنساني إخراج كاترينا لوندكويست، فيلم لا منتمي إخراج كيم اليكسندر ستراندلي، فيلم شيرجار إخراج كورا ماكينا، فيلم الحاله الإسطناعيه إخراج ويليان بانج، فيلم «اوراسكا إخراج ميرا سوفيا هيلد، فيلم حينما كان القمر احدب إخراج اريكا جراس سترادا، فيلم ٢٠ الاف فدان من الصنوبر إخراج جينيفر أليس رايت.

وعقب عرض الأفلام، أقيم حديث حولها تحدثت خلاله الدكتورة رشيدة الشافعي رئيس الجمعية المصرية للرسوم المتحركة والتي أشادت بالأفلام وتحدثت عن إختلاف أفكارها والتكنيك المقدم من خلالها وتمنت أن تقوم مصر بإنتاج مثل هذة النوعيه من الأفلام.

يذكر أن كلية فيا الدنمارك هي اكاديمية متخصصة في دراسة وتعليم الرسوم المتحركة في شمال الدنمارك بدعم من الإتحاد الاوروبى والحكومة الدنماركية ولدى المؤسسة مهرجان سنوى وموؤسسة للإنتاج وتم تأسيس الأكاديمية سنة 2011.