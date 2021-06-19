أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حبس شخص متهم بمحاولة دهس طبيبة بسيارته في الشرقية

Print
حبس شخص متهم بمحاولة دهس طبيبة بسيارته في الشرقية حبس شخص متهم بمحاولة دهس طبيبة بسيارته في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طبيبة بأحد شوارع الزقازيق.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ من «ش. م. س» 32 عاما، طبيبة، تتهم فيه شخصا بدهسها بسيارته والشروع في قتلها.

وأفادت بأنها اصطدمت دون قصد في مرآة سيارته حال عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، واضافت بأنها تعرضت للتعنيف من قائد السيارة عقب تقديم اعتذار له، وتفاجئت بقيامه بقيادة سيارته مُسرعًا وقام بدهسها متعمدًا الانتقام منها والشروع في قتلها، ما أسفر عن سقوطها أرضًا، ما تسبب في إصابتها بإصابات متفرقة بالجسم، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وبفحص مقطع خاص بالواقعة التقطته إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين أن السيارة تحمل ملك المدعو «م.إ» موظف حكومي على المعاش، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وفحص مقطع الفيديو الخاص بواقعة الدهس.

وبتقنين الاجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي