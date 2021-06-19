حبس شخص متهم بمحاولة دهس طبيبة بسيارته في الشرقية

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قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طبيبة بأحد شوارع الزقازيق.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ من «ش. م. س» 32 عاما، طبيبة، تتهم فيه شخصا بدهسها بسيارته والشروع في قتلها.

وأفادت بأنها اصطدمت دون قصد في مرآة سيارته حال عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، واضافت بأنها تعرضت للتعنيف من قائد السيارة عقب تقديم اعتذار له، وتفاجئت بقيامه بقيادة سيارته مُسرعًا وقام بدهسها متعمدًا الانتقام منها والشروع في قتلها، ما أسفر عن سقوطها أرضًا، ما تسبب في إصابتها بإصابات متفرقة بالجسم، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وبفحص مقطع فيديو خاص بالواقعة التقطته إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين أن السيارة تحمل ملك المدعو «م.إ» موظف حكومي على المعاش، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وفحص مقطع الفيديو الخاص بواقعة الدهس.

وبتقنين الاجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.