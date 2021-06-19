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الإدارة العامة للمرور : ضبط 5800 مخالفة خلال 24 ساعة

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الإدارة العامة للمرور : ضبط 5800 مخالفة خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور : ضبط 5800 مخالفة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 5800 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2089 مخالفة تجاوز سرعة 179مخالفة سير بدون تراخيص 15 مخالفة الدراجات النارية56 مخالفة موقف عشوائى 47مخالفة لشروط التراخيص تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

المصرى اليوم

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