حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط قطعة سلاح نارى، وطلقات نارية بحوزة متهم، كما تم ضبط 5 قضايا مخدرات ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2234 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.