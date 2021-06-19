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«مباحث »: ضبط 1329 قضية خلال 24 ساعة

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«مباحث التموين»: ضبط 1329 قضية خلال 24 ساعة «مباحث »: ضبط 1329 قضية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1329 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 2،5 طن «لحوم مُجمدة» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 1،50طن «دواجن كاملة ومقطعات دواجن» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن «بدون ترخيص» بمحافظة كفر الشيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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