رئيس النيابة الإدارية يزور «مجمع الإسماعيلية» بعد الانتهاء من ميكنته (صور)

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زار المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعلية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، اليوم السبت، مجمع النيابات الإدارية بالإسماعيلية، وذلك عقب الانتهاء من برنامج الميكنة والتحول الرقمي للنيابة الإدارية بالمحافظة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الادارية انه وفي اطار خطة الدولة نحو ميكنة كافة القطاعةت وبينها ادخال ا النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدأ هيئة النيابة الإدارية برنامجها نحو ميكنة ورقمنة كافة فروعها على مستوي محافظات الجمهورية..

واضاف سمير ان الانتهاء من ميكنة فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية يأتي استكمالاً لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة الإدارية بمحافظات بورسعيد وشمال سيناء ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة ٦ أكتوبر ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية..

وقد رافق المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمجمع نيابات الاسماعيلية اليوم كل من المستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشارة فهيمة الحكيم مدير وحدة الشكاوى، المستشار محمد عبدالكريم غريب مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار عبدالناصر خطاب مدير مكتب فني ثاني القاهرة، وعدد من قيادات النيابة الإدارية.

وكان في استقبال الحضور قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيلية، والمستشار الدكتور محمد مصطفى مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، والمستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، والسادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء وإدارة التحول الرقمي، والمهندس حاتم عبداللطيف ممثلاً عن شركة أي بي إم (IBM).

وأكد المستشار عصام المنشاوي على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وعرض المستشار أحمد عطوة- مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية التصور الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بعد النجاح الذي تحقق بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى، والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

انتهاء ميكنة النيابات الادارية بالإسماعيلية محافظة

انتهاء ميكنة النيابات الادارية بالإسماعيلية محافظة