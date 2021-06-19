برعاية مبادرة كلنا واحد .. وزارة الداخلية تُقدم أجهزة كهربائية لـ أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم

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وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية مساعدات عينية على عدد من أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم، بالحديقة المفتوحة بنادى إتحاد الشرطة الرياضى.

وتم تقديم مساعدات لـ 145 حالة عبارة عن أجهزة كهربائية مختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة ومن جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع ، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم وإستمراراً لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.