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عامل يهتك عرض طفلة 6 سنوات داخل مسجد بالشرقية.. وقرار عاجل من النيابة بحقه

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عامل يهتك عرض طفلة 6 سنوات داخل مسجد بالشرقية.. وقرار عاجل من النيابة بحقه عامل يهتك عرض طفلة 6 سنوات داخل مسجد بالشرقية.. وقرار عاجل من النيابة بحقه

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قررت نيابة أبوكبير بمعرفة المستشار أحمد شكرى، مدير النيابة، وبرئاسة محمد الشربينى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه باستدراج طفلة وهتك عرضها داخل مسجد، وعرض الطفلة على الطب الشرعى .

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود بلاغ لمركز شرطة أبوكبير، من أسرة طفلة عمرها 6 سنوات، يتهمون فيه عاملا، 49 عاما، مقيم بدائرة المركز، باستدراج الطفلة داخل المسجد بالمنطقة وهتك عرضها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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