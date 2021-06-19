«التعاون الإسلامي» تستنكر استهداف الحوثي للمدنيين بالسعودية

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أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد لاستمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأدان الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان السبت، إطلاق المليشيا الحوثية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وأكد العثيمين أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معداً تلك الأفعال «جرائم حرب».

وأعلن العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

وأوضح التحالف، في بيان، أن «محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية