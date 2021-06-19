أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من هجمات الحوثيين ضد المدنيين

Print
مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من هجمات الحوثيين ضد المدنيين مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من هجمات الحوثيين ضد المدنيين
أشارت إلى الهجمات الأخيرة على مأرب التي استهدفت مجمعاً مدنياً

مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من هجمات الحوثيين ضد المدنيين

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب التي أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي، عقدته الليلة الماضية، إن الهجمات الأخيرة على مدينة مأرب استهدفت مجمعاً مدنياً أدى إلى مقتل 8 وإصابة 30 مدنياً، إضافةً إلى تضرر ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى من جرّاء انفجار الطائرة دون طيار، حيث أُصيب اثنان من موظفي الإسعاف، مشيرةً إلى الهجوم الصاروخي الذي سبق الهجوم الأخير بأيام مستهدفاً محطة بنزين وأسفر عنه مقتل 21 مدنياً بينهم أطفال.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد قصفت مطلع الشهر الجاري مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مفخخة، مستهدفة في هجوميْن منفصليْن محطة وقود ومسجداً وسجناً للنساء، مخلفةً 31 قتيلاً و30 جريحاً من المدنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"