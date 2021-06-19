"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق

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بعد تعقيمها.. حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 133 يوماً 1612 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها: مسجدان في كل من مناطق: عسير والرياض والشرقية وجازان.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.