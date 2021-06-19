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"العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد

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"العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد "العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد
"رئيسي" متهم بالضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

دعت منظمة العفو الدولية، السبت، إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقالت العفو الدولية، إن "الانتخابات الإيرانية تمّت في أجواء قمعية".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز "رئيسي" بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصداً 17.8 مليون صوت.

وأضاف، أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجّل.

وطالبت المنظمة الحقوقية "بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران".

وشدّدت على أن "صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد".

وذكرت أن "رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019"، و"انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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