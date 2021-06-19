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الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:05 مساءً
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:05 مساءً
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:57 مساءً
بـ5 لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:57 مساءً
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:50 مساءً
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:50 مساءً
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:50 مساءً
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:50 مساءً
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:50 مساءً
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:49 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أمل مرضى ألزهايمر..أول مريض يتلقى الدواء الجديد..كيف يساعد أدكانيماب فى علاج المرض المزمن؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 19 يونيو 2021 12:48 مساءً
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