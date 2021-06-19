ضبط صاحب محل بتهمة النصب والاحتيال في سوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج.

وكان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام صاحب محل لتجارة الإطارات وبطاريات السيارات، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الإطارات والسيارات من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية والتزامه مع الشاكين في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.