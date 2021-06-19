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تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ17 يوليو

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تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ17 يوليو تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ17 يوليو

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أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتى يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 17 يوليو المقبل.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برّأت رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد، وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

كانت نيابة قصر النيل قد تلقت بلاغًا ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.

المصرى اليوم

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